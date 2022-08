La Nuit des Chœurs revient à l'abbaye de Villers-la-Ville les 26 et 27 août

La Nuit des Choeurs, une promenade scénarisée à la découverte de six formations vocales de réputation internationale, reviendra les 26 et 27 août sur le site de l'abbaye de Villers, à Villers-la-Ville. Les amateurs pourront notamment y applaudir Natasha St-Pier qui se produira avec ses choristes, les polyphonies géorgiennes Rustavi, le choeur de la Royal Air Force, ou encore l'ensemble letton Maska.

Les Belges Vox Anima et Almakalia seront également sur scène sur le site cistercien. Les concerts auront lieu de 18h30 à 23h30 durant les deux soirées, avec une apothéose prévue à 23h45, lorsque les six formations se rassembleront sur scène pour un ultime concert sous un feu d'artifice. Le principe de la Nuit des choeurs est que sur six scènes montées dans différents endroits de l'abbaye, les ensembles vocaux se produisent trois par trois, en alternance. L'horaire permet aux spectateurs d'écouter l'ensemble des formations présentes.

L'événement est organisé par Tour des Sites Organisation, qui a déjà invité à Villers dans le passé des artistes aussi renommés qu'I Muvrini, Barbara Hendricks, le Mystère des voix bulgares, les Petits Chanteurs à la Croix de Bois, Eart Wind & Fire ou encore les Magic Platters. Le site internet www.nuitdeschoeurs.be permet de retrouver toutes les informations sur cette édition 2022, ainsi que de réserver des places individuelles ou pour des groupes.