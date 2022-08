Le village de Saintes, à Tubize, fait fête les 2, 3 et 4 septembre

Saintes en fête, c'est l'événement à ne pas rater pour tous les Saintois, mais également pour les Tubiziens. Trois jours de folie qui seront rythmés par des concerts, du théâtre, des marionnettes, de la danse, du cirque, mais également par les fameux géants et une magnifique brocante.



Des animations, il y en aura dans tout le village en commençant par le concert de Major Set, dans le parc du château de Mussain le vendredi 2 septembre.



Le samedi, la journée commencera par l'irremplaçable bourse annuelle d'orchidées à la salle Madelon du café la Plume d'Argent. Début d'après-midi, plusieurs animations auront lieu comme le tour Sainte-Renelde à vélo, une balade de 28 km qui fera le tour des communes avoisinantes. Également : un tournoi de pétanque, de la danse de rue et le mytique concert de la Fanfare Sainte Cécile. La soirée se poursuivra par un buffet exotique ainsi que le concert des Quantess Combo's sur la place Adolphe Dupont.



Le dimanche sera plutôt dédié aux enfants avec les châteaux gonflables, une initiation au cirque et au vélo. Pour les plus grands, brocante et défilé de géants seront au programme.



Plus d'informations et réservation pour les différents spectacles sur le site internet de l'événement.