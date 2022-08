Les bornes éthylotests quittent le Brabant wallon pour la province de Liège

Les bornes éthylotests qui avaient été placées dans six lieux festifs du Brabant wallon entre la mi-juin et la mi-juillet vont à présent être déployées en province de Liège, annonce vendredi l'Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR). Elles seront ensuite déplacées chaque mois dans une province différente. Il ressort de cette première expérience que sept utilisateurs testés positif à l'alcool sur dix ont adapté leur trajet retour après avoir soufflé.

L'objectif des bornes est en effet de convaincre les fêtards de ne pas reprendre le volant après avoir consommé de l'alcool. En un mois dans le Brabant wallon, elles ont été utilisées près de 3.700 fois.

Il apparait que la moitié des utilisateurs des bornes sont des hommes âgés entre 16 et 34 ans et que plus de 70% des personnes ayant fait usage de la borne étaient conducteurs lors de la soirée.

Un peu plus d'un utilisateur sur deux (54%) avait un taux supérieur à la limite légale de 0,5 grammes par litre de sang.

Evaluer soi-même son taux d'alcool et donc, le temps nécessaire à son élimination, est pratiquement impossible, poursuit l'AWSR. Une difficulté à s'auto-évaluer qui ressort aussi dans les résultats enregistrés par les bornes. Un conducteur sur trois n'avait en effet pas correctement évalué si son alcoolémie était supérieure ou inférieure à la limite légale. Il y a aussi eu autant d'utilisateurs qui s'estiment positifs alors qu'ils sont négatifs, que d'individus qui s'estiment négatifs alors qu'ils sont dans le cas contraire.

Une personne sur cinq (22%) ayant obtenu un résultat positif indique avoir pris conscience qu'elle avait trop bu grâce à la borne. Par ailleurs, 70% des utilisateurs positifs se sont adaptés après avoir soufflé en diminuant leur consommation d'alcool et/ou en postposant leur trajet retour afin d'avoir le temps d'éliminer l'alcool ingéré.

En province de Liège, chaque année, en moyenne 10% des conducteurs impliqués dans un accident avec tués ou blessés sont sous l'influence de l'alcool. C'est légèrement moins que la moyenne wallonne qui est de 12%, note l'AWSR.

Afin de couvrir l'ensemble de la Wallonie avant la fin de l'année, les bornes seront déplacées chaque mois dans une province différente. Au total, une trentaine de lieux de fête wallons les auront ainsi accueillies d'ici le mois de janvier prochain.