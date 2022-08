Accueil Régions Brabant wallon 260 enfants accueillis cet été à Beauvechain Plaines et stages ont répondu aux attentes des parents pour proposer aux enfants et adolescents des activités estivales variées. Laurent Saublens ©EDA

Tout l’été, la Commune de Beauvechain a proposé, en collaboration avec le Centre culturel, l’ISBW et différents opérateurs, des stages et des plaines à destination des enfants (dès 2 ans et demi) et adolescents (jusqu’à 17 ans). Beauvechain organise chaque année des plaines à destination des enfants de 2 ans et demi à 12 ans, à l’école de La Bruyère. Cette...