Accueil Régions Brabant wallon Le bourgmestre de Court-Saint-Étienne entend préserver le "cachet" de la drève: "tant que je serai là, on n’y touchera pas" Xavier Marichal regrette que l’aménagement cyclable ne soit plus à l’ordre du jour. Le bourgmestre dit assumer… Il ne veut pas d'aménagements cyclables s'ils mettent à mal cette voirie, rue de Mont-Saint-Guibert. Michel Demeester ©EDA

Mardi, au conseil communal, Xavier Marichal (Écolo) a rappelé que 30 000€ du budget octroyé par la Région dans le cadre du Plan d'investissement Wallonie cyclable n'étaient plus utilisés: "L'échevine m'a annoncé que cette somme servirait ultérieurement. Puis j'ai constaté que le collège avait retiré les aménagements prévus sur le haut de la rue de Mont-Saint-Guibert. C'est regrettable, d'autant que ce projet a été discuté pendant plus de six mois en commission de la mobilité....