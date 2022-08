La Corrida champêtre de Chastre revient ce vendredi 2 septembre

La deuxième édition de la Corrida champêtre se déroulera ce vendredi 2 septembre, dès 19 h, au départ de l’ancienne école (rue du Village).

Les participants auront l'occasion de parcourir une ou deux boucles de 5,8 kilomètres, dans les alentours du village. Les inscriptions pour cet événement, proposé par le comité de la kermesse de Villeroux et You'll Never Run Al one (YNRA) - Chastre, se font sur place ou via le site internet www.otop.be/inscription/fiche. Une sorte d'apéritif, avant les premières sessions pour les joggeurs de YNRA, prévues pour le lundi 5 septembre.