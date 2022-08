La commune de Waterloo invite ses citoyens à son traditionnel Verger en fête. L’occasion de découvrir une trentaine de stands dédiés à l’environnement et à l’écologie, mais aussi aux produits locaux.

Le Verger en Fête à Waterloo : environnement et produits locaux au rendez-vous

Ces 10 et 11 septembre auront lieu la 21e édition du Verger en fête au parc Jules Descampe. Un événement qui a pour vocation de présenter des produits locaux et artisanaux, des associations actives dans le domaine de l’environnement, des innovations écologiques et diverses autres activités liées à la nature. Un

Plusieurs activités traditionnelles seront présentes comme le stand de l’association “Les débrouillards” qui propose un petit entretien vélo ou encore celui de la police où vous pourrez tester la fameuse voiture tonneau.

Pour les plus jeunes, un parcours aventure ainsi que des châteaux gonflables et des jeux en bois seront à disposition.

On ne déroge pas à la règle, le traditionnel jeu-concours aura lieu au départ du stand du service Cadre de vie. Un questionnaire contenant plusieurs questions vous y attendra. Pour y participer, il faudra passer dans chacun des stands. Un crayon écologique et contenant des graines vous sera fourni pour jouer. Une fois le crayon usé, il pourra être planté dans la terre.

Des nouveautés sont également prévues cette année comme la présence du CRA-W (Centre Wallon de Recherches Agronomiques) qui livrera des conseils quant à la culture de variétés fruitières. Deux visites d’une heure seront organisées le dimanche de 11h à 15h dans le parc afin de découvrir les différentes variétés d’arbres et leurs possibles habitants. L’ASBL Worms tentera de sensibiliser les curieux aux avantages du compostage domestique. Et enfin, une cantine bio et locale sera présente pour présenter des alternatives végétariennes lors des barbecues.

Le Verger en fête vous accueillera donc au parc Jules Descampe le samedi 10 septembre de 14h à 18h et le dimanche 11 septembre de 10h à 17h. Entrée gratuite et parking à vélo gratuit disponible à l’entrée du parc.