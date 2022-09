Accueil Régions Brabant wallon Arnaud, gérant du Carrefour Express d'Arquennes : “La facture d’énergie est passée de 3.500 à 7.400 €…. en deux mois !” Les prix fous de l'énergie touchent tout le monde. Van Hoof Thibaut

Arnaud Ortmans est le gérant du Carrefour Express d'Arquennes, et il a ouvert des grands yeux en découvrant le montant de son dernier acompte pour le gaz et l'électricité. "Cela n'a pas augmenté, cela a explosé, lance-t-il, dépité. Je payais au départ entre 3 500 et 3 900 euros par mois. C'est passé à 5 900 euros pour le mois d'août, et on est à 7 400 euros pour le mois de septembre ! Et pourtant, j'ai déjà retiré tous les frigos inutiles du magasin, et je gère la consommation...