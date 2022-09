Cyclostrade chaussée de Bruxelles, le chantier qui risque de paralyser La Hulpe : "nos clients devront passer par l'E411"

Mercredi 31 août à 13 h, il faut déjà faire une bonne demi-heure de file dans un sens comme dans l’autre pour passer à hauteur du restaurant Ernest. La première phase des travaux de construction d’un cyclostrade de trois mètres de large a commencé la semaine dernière. Les travaux sont actuellement concentrés autour du giratoire qui relie la chaussée de Bruxelles à l’avenue Ernest Solvay, juste avant l’entrée principale du parc du château de La Hulpe. Cette dernière est d’ailleurs mise en cul-de-sac. Mais, à partir de la fin du mois de septembre - après la braderie de La Hulpe donc -, toute la chaussée de Bruxelles sera mise en sens unique de La Hulpe à Grœnendael.

"Nos clients venant de Bruxelles doivent actuellement passer le feu alternatif pour ensuite rejoindre l'avenue Adèle, remonter la rue Charles de Gaulle et, seulement là, prendre l'avenue Ernest Solvay pour atteindre notre parking", explique ainsi Mathilde Balot, responsable au restaurant Ernest, récemment implanté sur le rond-point même. "Nous devons passer notre temps à expliquer aux gens comment atteindre le restaurant. Ça ne fait que quelques jours que les travaux ont commencé, mais cela va avoir un impact considérable sur les réservations, c'est certain."

La situation sera-t-elle pire lorsque la chaussée de Bruxelles sera mise en sens unique ? "Nos clients, qui viendront de Bruxelles, devront être très inventifs et passer probablement par la E411 pour venir jusqu'ici, c'est un peu aberrant."

Toujours dans le cadre de ce chantier, les poids lourds seront déviés par la commune de Waterloo, au niveau du carrefour des Trois Colonnes, là aussi dès la fin du mois de septembre. De quoi largement impacter la circulation sur l’avenue Reine Astrid et, plus loin, sur la chaussée de Louvain en direction de Waterloo.

"Nous avons reçu l'information ce matin", confie Brian Grillmaier (MR), échevin de la Mobilité à Waterloo. "Normalement, cela ne devrait pas poser trop de soucis, car les poids lourds emprunteront la chaussée de Louvain pour reprendre le ring avant le complexe du BIX. Nous devrons néanmoins veiller, avec l'aide de la police, à ce que les camions n'empruntent pas la drève Richelle qui leur est interdite."

Dernier point sensible, mais qui aura probablement lui aussi un impact majeur sur la circulation dans et aux abords de La Hulpe et Hoeilaart durant les travaux : l'événement Lanterna Magica ouvrira ses portes du 21 octobre au 11 décembre au château de La Hulpe. L'an passé, l'afflux de visiteurs avait généré un chaos certain dans cette partie de La Hulpe, au grand dam des riverains déjà importunés par le bruit causé par l'événement. "Le plan de circulation n'a pas encore été réfléchi, mais il doit être discuté très prochaine ment avec les organisateurs", assure le bourgmestre de La Hulpe, Christophe Dister (MR).

Pour rappel, cette seconde phase des travaux devrait être terminée pour la fin de l’année 2022. D’ici-là, les La Hulpois travaillant à Bruxelles devront faire preuve de patience et d’ingéniosité pour rejoindre leurs pénates après le boulot.