Les jeux intervillages de Genappe à l’heure anglaise

Quel village succédera à Bousval au palmarès des jeux intervillages de Genappe ? La réponse à cette question, nous la connaîtrons ce samedi 3 septembre à l’issue de l’édition 2022. Celle-ci réunira, sur le thème des "English Games", les huit villages de l’entité - Baisy-Thy, Bousval, Genappe, Glabais, Houtain-le-Val, Loupoigne, Vieux-Genappe et Ways - sur la Plaine communale.

Le programme est assez traditionnel. La soirée de vendredi débutera à 20 h 30 par un quiz interactif animé par Quizz Factory : "Il y aura des questions sur le Royaume-Uni et sur Genappe. La soirée qui suivra sera animée par DJ Mystero", indique Olivier Mainfroid, président du comité organisateur.

Les festivités se poursuivront samedi dès 10 h 30 : "Une nouveauté : nous avons demandé à toutes les personnes qui se présentent avec un t-shirt de leur village, que ce t-shirt soit neuf ou ancien, de se rassembler à 10 h 20. Nous allons compter les personnes présentes pour chacun des villages. Cela donnera des points aux différents villages. Nous répéterons l'opération l'après-midi", poursuit Olivier Mainfroid.

Des jeux anglais seront proposés aux participants comme le flag-rubgy - une version du rugby sans contact - et le croquet : "Il y aura aussi un relais 'Obstacle Course Run' sans oublier les jeux traditionnels : tir à la corde, mangeurs de tarte et lancer d'œufs. À 20 h, un concert du groupe Mat Souls démarrera la soirée de samedi. Il sera suivi par deux DJ de l'entité, DJ Couille et Henry Dubois."