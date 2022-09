Les recyparcs d’inBW, entre autres, fermés ce vendredi dès 12 h

En raison de sa fête du personnel, ce vendredi 2 septembre après-midi, l’intercommunale inBW ferme la plupart de ses installations à partir de 12 h.

Concrètement, les 17 recyparcs d’inBW seront fermés, de même que le siège social de Nivelles, le siège d’exploitation du Département eau potable à Genappe (une garde technique “Distribution d’eau” sera toutefois assurée en cas d’urgence, fuite, etc. au 067 28 01 11), le “call-center déchets” (0800 49 057), mais le répondeur sera activé et les demandes seront traitées dans les meilleurs délais, à partir du lundi 5 septembre.

Les stations d’épuration, les centres de dépotage de gadoues de fosses septiques ainsi que la plate-forme de compostage de Basse-Wavre sont également concernés par cette fermeture.

Par contre, les collectes de déchets en porte-à-porte gérées par l’inBW auront bien lieu et l’unité de valorisation énergétique et la plate-forme de compostage de Virginal seront ouvertes aux horaires habituels (compostage : de 8 h 15 à 12 h et de 12 h 45 à 16 h).