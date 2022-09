Accueil Régions Brabant wallon Rixensart : le nouveau festival Explorarium invite à "ralentir, prendre son temps et découvrir des artistes" Le château de Rixensart accueille ce samedi la première édition d’un "slow festival" musical et artistique. Robin Gille ©DR.

C'est un festival d'un tout nouveau genre qui voit le jour au château de Mérode. Ce samedi, la première édition d'Explorarium Rixensart combinera musique et détente durant toute la journée. Ce slow festival, organisé par les équipes du festival LaSemo, a trouvé sa source lors de la crise sanitaire. En 2020, les organisateurs ont dû s'adapter pour que le festival puisse se dérouler. "On a d'abord dû annuler LaSemo, puis on l'a relancé en le revisitant...