La braderie vue du Nord Express: "C’est beaucoup de stress avant, une fois qu’on est lancé ça va mieux"

C’est la 26e braderie pour les patrons du Nord Express, une brasserie emblématique. Hier vendredi après-midi, top départ de la braderie des commerçants de Braine- l’Alleud. Au Nord Express, tout est en place pour accueillir les premiers clients. Une 26e édition pour Sam et Alain, les gérants de l’établissement. "C’est beaucoup de stress avant, une fois qu’on est lancé ça va mieux, car on est dans le feu de l’action et à la fin du week-end, on est tous sur les rotules."

Une belle vitrine commerciale

Si la braderie n'est pas un must en termes de gains, elle apporte une magnifique vitrine commerciale à l'établissement. "Nous aimons mettre les petits plats dans les grands. Grâce à la fermeture des voiries, nous pouvons multiplier la surface de la terrasse par quatre ! Mais cela implique une grosse organisation avec la location du matériel et le personnel supplémentaire."

Ils peuvent d'ailleurs compter sur l'association des commerçants qui gère l'ensemble de la braderie. "Certes, nous payons une cotisation annuelle, mais ils nous le rendent largement avec des événements comme celui-ci. C'est une organisation de fou en termes de logistique avec la fermeture des routes, etc." L'apéro des commerçants, qui rassemble organisateurs et participants, se faisait d'ailleurs chez eux hier vendredi.

Subissant toujours la période liée au Covid, les tenanciers ont dû faire certaines concessions : "À l'époque, nous avions un grand chapiteau en dur, mais ce n'est plus possible avec les pertes liées au Covid. Mais on n'a quasiment jamais connu d'intempéries durant la braderie", explique Alain.

Peu de débordements et un bilan positif

C'est avec le sourire que les deux gérants servent les premiers clients. "La plus belle récompense, c'est de voir la terrasse remplie et le sourire sur le visage de nos clients." De manière générale, il n'y a jamais eu de débordements au sein de l'établissement.

"Une fois, il y a une bande urbaine qui a foutu en l’air une braderie complète, mais en général cela reste très bon enfant. Par précaution, nous fermons plus tôt que le reste de l’année afin d’éviter tout problème."