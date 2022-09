N25 : la sortie bientôt rouverte

Uniquement vers la sablière Renewi, le site de l’inBW et le parc à conteneurs. La nouvelle sortie de la N25 sera bientôt opérationnelle, mais uniquement pour l’accès vers la sablière de la société Renewi, le site de l’inBW et le parc à conteneurs de Mont-Saint-Guibert. Comme prévu dans le phasage des travaux, il ne sera pas possible de sortir de la N25 et de rejoindre directement la rue des Trois Burettes ou encore l’Axisparc.