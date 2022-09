Wavre : De l’insolite « made in Belgium », mais pas que

Le Wavrien Thomas Depicker a écrit "30 records et faits marquants de Belgique". Un subtil cocktail, en 71 pages, de ce qui fait la particularité de notre pays et, en même temps, toute sa complexité. La tour de gaufres la plus haute du monde, la première ligne de chemin de fer en Europe continentale, le plus grand nombre de patates épluchées, la plus grande fabrique de chocolat du monde, la citrouille la plus lourde… La Belgique détient des records insolites, ignorés de beaucoup d’entre vous.