Braine-le-Château : La ministre Morreale "attentive" au chantier à l’arrêt des Jacinthes

Braine-l'Alleud : Plus de deux cents cambriolages en 2021

Les fraudes informatiques ont été plus nombreuses que les cambriolages. Comme il le fait chaque année pour dresser un bilan de l’activité de ses services, le commissaire divisionnaire Stéphane Vanhaeren a présenté, hier, en présence du bourgmestre, Vincent Scourneau, et du procureur du Roi du Brabant wallon, Marc Rézette, les statistiques criminelles de l’année écoulée. Celles-ci sont basées sur l’ensemble des faits infractionnels commis à Braine et enregistrés par la police.