Du cinéma à petit budget jusqu'à... Martin Scorsese : Amélie van Elmbt proposera une master class à Ittre le 13 septembre

La braderie vue du Nord Express: "C’est beaucoup de stress avant, une fois qu’on est lancé ça va mieux"

C’est la 26e braderie pour les patrons du Nord Express, une brasserie emblématique. Hier vendredi après-midi, top départ de la braderie des commerçants de Braine- l’Alleud. Au Nord Express, tout est en place pour accueillir les premiers clients. Une 26e édition pour Sam et Alain, les gérants de l’établissement. "C’est beaucoup de stress avant, une fois qu’on est lancé ça va mieux, car on est dans le feu de l’action et à la fin du week-end, on est tous sur les rotules."