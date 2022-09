The Train Station, l’histoire d’une salle minuscule qui a pris le train en marche. Aujourd’hui, elle propose un nouvel espace dédié au fitness mais également au paramédical. Un week-end portes ouvertes est organisé les 10 et 11 septembre.

The Train Station : un nouvel espace dédié au fitness et au paramédical à Waterloo

Un week-end portes ouvertes aura lieu les 10 et 11 septembre afin de permettre au plus grand nombre de découvrir le centre. "Nous organiserons des cours d'initiations afin de montrer comment fonctionne une box de Crossfit. Contrairement aux idées reçues, c'est un sport qui est ouvert et qui s'adapte à tous. Il existe une infinité d'adaptations afin que chacun puisse y trouver son compte" explique Waël Karim, coach et gérant de la salle. Deux séances auront lieu : une à 10h30 et une à 14h30 le samedi et dimanche. Vous pourrez rencontrer les membres et discuter avec les coachs lors du drink qui se fera sur le temps de midi.

Une histoire née grâce au covid

L'histoire débute en 2017, lorsque Xavier Le Boulangé décide d'ouvrir une salle de Crossfit derrière l'ancienne gare de Waterloo. Un espace minuscule ou les membres s'entraine en petit groupe, certain devant suivre l'entrainement depuis l'extérieur pour pouvoir déployer le matériel. En 2021, arrive Waël Karim, un jeune sportif qui cherche un espace pour s'adonner au fitness. Il tombe sous le charme de la petite salle et de son ambiance : "Je devais partir voyager, mais le covid ma retenu en Belgique. J'ai alors commencé à m'investir dans la salle et à soutenir Xavier dans ses projets. Le covid ayant duré, nous avons fini par nous associer."

Trois ans plus tard, l'aventure continue puisqu'ils ouvrent un tout nouvel espace, chaussée de Bruxelles dans le quartier de Joli-Bois à Waterloo. "Nous avons voulu mettre l'accent sur le bien-être et la santé. Le paramédical et le fitness sont deux choses complémentaires." explique le coach.

4 espaces dédiés aux soins

Lorsque l'on pénètre dans le bâtiment, on tombe directement sur un cabinet paramédical composé de 4 locaux. "C'est un espace que nous mettons à disposition de professionnels de la santé afin qu'ils puissent accueillir leurs clients, mais également pour permettre à nos membres de profiter d'un service 360. Nous avons un kiné et une nutritionniste qui vont prochainement s'installer."

Ceux-ci pourront également profiter d’une partie de la salle de fitness pour les exercices et séances de revalidation.

Plus d’excuses donc pour se remettre au sport avant l’été prochain !