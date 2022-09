Accueil Régions Brabant wallon Journées du patrimoine : redécouvrir le tabernacle et les statuettes de l’église de Hamme-Mille à Beauvechain Les Journées du patrimoine proposent notamment une balade contée à Tourinnes et la redécouverte de l’église Saint-Amand de Hamme-Mille. Laurent Saublens ©EdA

Beauvechain participera le week-end prochain aux Journées du patrimoine en Wallonie. À cette occasion, on inaugurera samedi en l’église Saint-Amand de Hamme-Mille l’œuvre de Jacques Bergé restaurée : le tabernacle et les statuettes La Foi et La Charité. Après 35 années d’exil à la cure où elles avaient été mises à l’abri vu leur dégradation, ces statuettes ont bénéficié...