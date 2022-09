Accueil Régions Brabant wallon Première récolte de cannabis chanvre en Belgique : pas du tout stupéfiant, mais bienfaisant On récoltait du cannabis chanvre fin août à Bousval et c’était la première récolte du genre en Belgique. Elle permettra de fabriquer des huiles de CBD utilisées dans le secteur du bien-être. Lucie Drygalski ©EdA

En juin dernier, la société agricole CANBE de Tanguy du Monceau plantait à Bousval 4 hectares de cannabis chanvre, et voici quelques jours elle procédait à la récolte. Ce type de cannabis est composé de molécules non psychotropes et n’a donc rien d’un stupéfiant. Le chanvre récolté permettra de fabriquer des huiles de CBD utilisées dans le secteur du bien-être. Un projet risqué mais auquel tenait Tanguy du Monceau, fondateur...