Jour de fête ce samedi au château des Cailloux à Jodoigne Le château des Cailloux accueillera samedi la tournée Scènes de village et le Village des associations. L'ASBL Crabe ouvre ses portes. Marc Welsch ©EDA

Le parc du château des Cailloux sera particulièrement animé ce samedi 10 septembre. Il sera à la fois possible de s'y délasser en famille et d'y découvrir, grâce à l'ASBL Crabe, la richesse des métiers verts. "Ce sera le rendez-vous incontournable de celles et ceux qui désirent réorienter leur carrière...