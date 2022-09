Walibi augmente fortement ses prix : "il faut tenir compte de l’augmentation des coûts du travail et énergétiques"

Le ticket d'entrée unique coûtera trois euros plus cher, de 42 à 45 euros et de 37 à 40 euros pour les plus petits (-1,40 mètre).

Crisé énergétique oblige, le parc d'attractions Walibi va augmenter ses prix. Le ticket d'entrée unique coûtera trois euros plus cher, de 42 à 45 euros et de 37 à 40 euros pour les plus petits (-1,40 mètre).

Côté abonnements, la grimpette des prix est elle aussi salée. Platinium (laissez-passer VIP) coûtera 100 euros de plus, à 399 euros. L'abonnement ordinaire coûtera quant à 105 euros au lieu de 85 euros, annoncent nos confrères de Sud Presse. Autre augmentation, le Red & Blue Pass va passer de 160 euros à 130 €. Enfin, le Silver Pass coûtera 220 euros au lieu de 184 et le Gold Pass 275 euros au lieu de 229.

"Pendant plusieurs années, nous avons proposé des abonnements à des prix plus ou moins stables, explique Guillaume Morghen à Sud Presse. Or, nous avons réalisé de nombreux investissements et ce n’est pas fini. De plus, il faut tenir compte de l’augmentation des coûts du travail et énergétiques".

Le quotidien annonce également qu'Aqualibi fermera ses portes du 28 août au 15 décembre 2023, pour des raisons d'économie d'énergie.