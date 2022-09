Bientôt trois nouvelles lignes au contrôle technique

Installé juste à côté de l’Axisparc depuis juillet 2000 après avoir quitté son emplacement au carrefour de la N4 à Corbais, le centre de contrôle technique automobile de Corbais va inaugurer, dès la fin de cette année, trois nouvelles lignes de contrôle. Ainsi, près de 250 voitures supplémentaires pourront être accueillies quotidiennement. Aujourd’hui, la fréquentation est de 6 700 véhicules par mois.

Depuis 2006, année du rachat de la totalité des parts de la SA Contrôle technique automobile (CTA), la SA Groupe Autosécurité gère ce que les usagers appellent communément le contrôle technique. À Corbais, il accueille actuellement, en parallèle, deux voitures, deux véhicules utilitaires, un véhicule accidenté, ainsi qu’un véhicule en revisite. Deux lignes sont aussi réservées aux véhicules diesel.

Un investissement de 2,5 millions d’euros

La raison majeure de l’investissement de 2,5 millions d’euros réalisé est d’augmenter la capacité de la station afin de diminuer les délais de prises de rendez-vous. Mais aussi d’accroître la sécurité. Car, même si le Covid a augmenté le nombre de ces rendez-vous et a modifié les habitudes de bon nombre de conducteurs, des files de voitures grossissent parfois la voirie proche de l’Axisparc, engendrant nuisances et un certain danger.

Il faut dire que le CTA guibertin est extrêmement bien situé. "Comme le propriétaire d'un véhicule a le choix du centre pour passer sa visite au contrôle technique, nous accueillons de plus en plus d'usagers venant de la région bruxelloise, confiait récemment un des techniciens. Il est très souvent plus aisé de rejoindre Corbais que de se rendre dans un centre bruxellois."

Si 28 personnes travaillent actuellement au sein de la station de la rue Fond Cattelain, des engagements devront être réalisés afin d’être opérationnel avec les trois nouvelles lignes.

Pas toujours évident d’ailleurs, semble-t-il, de trouver les profils adéquats sur le marché du travail.