Sagrex: "Un accord sans précédent" après une semaine de grève

Direction et représentants des travailleurs de Sagrex ont rédigé un protocole d’accord.

La deuxième semaine de grève a débuté lundi, après l’échec de plusieurs tentatives de conciliation menées la semaine dernière.

"Suite au constat de blocage persistant dans une partie de ses sites en Wallonie, nous avons décidé de faire une nouvelle tentative de relance du dialogue social, car cette situation est dommageable, tant pour les travailleurs que pour l'entreprise, en cette période de crise", avait annoncé, lundi après-midi, la direction de Sagrex à l'agence Belga.

De nouvelles négociations avaient dès lors été entreprises, lundi vers 17 h, au siège social de la société, à Braine-l’Alleud.

"Après plus de sept heures de débats, nous sommes parvenus à un protocole d'accord qu'il faudra soumettre aux travailleurs. En résumé, la direction accède à notre demande d'augmenter, dans le cadre d'une convention valable durant au moins un an, l'indemnité de déplacement des travailleurs", a précisé, à l'agence Belga, le permanent syndical Frédéric Lucchetta (FGTB), mardi peu avant 1 h du matin.

Si le protocole est approuvé ce mardi par les travailleurs, l’ensemble des activités pourront reprendre, au plus tard mercredi, dans les carrières wallonnes de Sagrex.

Les travailleurs avaient justifié leur action par l’explosion du coût des carburants qui touche fortement les ouvriers lors de leurs déplacements vers leur lieu de travail.

L’inflation et la flambée des prix de l’énergie ont amené les travailleurs de Sagrex à demander un geste pour les aider à supporter le coût des carburants. Non satisfaits de la réponse apportée par la direction de la société, ils avaient, via leurs représentants, déposé un préavis de grève au début du mois de juillet.

Au sein du groupe HeidelbergCement Benelux, l’entreprise Sagrex produit des granulats utilisés dans la construction sur les marchés belge, néerlandais, allemand et français.

Leader sur les marchés belge et néerlandais, Sagrex emploie près de 400 personnes réparties sur ses 20 sites, dont 18 en Belgique et 2 aux Pays-Bas, ainsi qu’en son siège social établi à Braine-l’Alleud.

Sur le marché belge, l’entreprise est représentée par les marques CBR, Sagrex et Inter-Beton.