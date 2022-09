La Ville de Tubize ne retransmettra pas les matchs de la Coupe du monde au Qatar

"Il serait impensable, en pleine crise énergétique, de mettre à disposition des chapiteaux chauffés afin d'assister à une Coupe du monde qui a lieu dans un pays où la construction de stades a généré une empreinte carbone importante", estiment le bourgmestre de Tubize, Michel Januth, et le collège communal.

La Ville de Tubize (Brabant wallon) a décidé de ne pas diffuser les matchs de la Coupe du monde 2022 dans l'espace public, annonce-t-elle vendredi dans un communiqué. Et ce, dans un contexte de crise énergétique mais également pour des raisons écologiques, humaines et éthiques, justifie-t-elle. Les villes de Braine-le-Comte (Brabant wallon) et de La Louvière (Hainaut) ont déjà pris des décisions similaires récemment.

"Il serait impensable, en pleine crise énergétique, de mettre à disposition des chapiteaux chauffés afin d'assister à une Coupe du monde qui a lieu dans un pays où la construction de stades a généré une empreinte carbone importante", estiment le bourgmestre de Tubize, Michel Januth, et le collège communal.

"A cela, s'ajoutent les climatiseurs qui seront utilisés tout au long du championnat et les déplacements internationaux générés par cet événement", poursuivent-ils.

La Ville de Tubize évoque également "des conditions travail déplorables pour les ouvriers, constatées à maintes reprises tout au long de la construction des stades".

"En outre, il va sans dire que le Qatar reste un pays où les droits des femmes ou encore ceux des LGBTQIA+ ne sont pas respectés", dénonce le bourgmestre.

Les établissements de type horeca pourront toutefois diffuser l'événement, moyennant le respect des conditions de retransmission.

Par ailleurs, la Ville déconseille les rassemblements publics de véhicules afin de fêter une victoire "au vu des coûts du carburant dont la consommation abusive aurait un impact négatif sur notre empreinte carbone".