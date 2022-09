Un trafic de stupéfiants démantelé à Nivelles

Cinq personnes ont été arrêtées mercredi et jeudi dans le cadre d'une opération de police.

Cinq arrestations ont été opérées, cette semaine, dans le cadre du démantèlement d'un trafic de stupéfiants à Nivelles, a indiqué vendredi le parquet du Brabant wallon. Une opération policière d'envergure a été menée, mercredi et jeudi, par la zone de police de Nivelles-Genappe. Celle-ci visait à démanteler un trafic de stupéfiants qui avait pris place, depuis plusieurs mois, dans les rues du centre-ville de Nivelles et qui ciblait plus particulièrement les mineurs d'âge fréquentant les écoles des alentours.

L'opération a mobilisé de nombreux agents des zones de police de Braine-l'Alleud, Nivelles-Genappe et Midi (Anderlecht, Saint-Gilles, Forest), ainsi que de la police judiciaire fédérale (PJF) du Brabant wallon.

Douze perquisitions et plusieurs interpellations ont été menées à Anderlecht, Braine-l'Alleud et Nivelles.

Parmi les personnes appréhendées, cinq suspects ont été placés sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction du Brabant wallon. Les intéressés sont âgés de 20 à 23 ans. Trois d'entre eux proviennent d'Anderlecht, Braine-l'Alleud et Nivelles. Les deux autres ne disposent pas de domicile renseigné au registre de la population.

Un suspect, âgé de 53 ans, a été remis en liberté sous conditions. Deux mineurs, également impliqués dans les faits, ont été présentés à un juge de la jeunesse.