Retour en grandes pompes des rencontres médiévales de Braine-le-Château : “le bon Dieu doit être brainois”

Pour la 26e fois, le centre historique de Braine-le-Château se transformait en bourg moyenâgeux ces 9, 10 et 11 septembre. "Nous sommes plus que satisfaits par cette édition", explique Anaïs Delmée, responsable bénévole de la communication. "Après une pause forcée de 4 ans, nous étions impatients de retrouver notre village médiéval. Nous avons eu un peu peur avec la météo. Seul le samedi après-midi fut un peu impacté par le temps. Mais le bon Dieu doit être brainois."

Cet événement, prévu tous les deux ans, est réalisé par des bénévoles. Profitant des monuments déjà présents dans le centre, le site s’étend aussi dans la grande plaine du Hain. Un campement y est installé durant les trois jours où reconstitueurs, passionnés et artisans vivent au temps des chevaliers.

Un investissement gigantesque, mais une belle récompense au final. "C'est un magnifique mouvement citoyen qui rassemble villageois, passionnés, artisans et artistes en tous genres", explique encore Anaïs Delmée. "Nous essayons de combiner différents aspects afin de rendre l'événement accessible au plus grand nombre. Nous associons donc l'aspect culturel avec le côté festif et cela semble toujours aussi bien fonctionner." Si les chiffres officiels ne sont pas encore sortis, tout semble indiquer que la barre des 30 000 visiteurs a encore une fois été franchie.