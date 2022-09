Un Lidar sera placé dix fois par an dans les rues de Braine-l’Alleud

Lorsqu’il a présenté dernièrement les statistiques 2021 en matière de criminalité, le chef de la zone de police brainoise, le commissaire divisionnaire Vanhaeren, a également évoqué les chiffres en matière de sécurité routière. Ceux-ci concernent les routes où la police locale est compétente, donc pas le ring 0 qui passe sur le territoire communal mais qui relève de la compétence des agents du WPR, c’est-à-dire de la police de la route.

En ce qui concerne les routes "ordinaires" en tout cas, les statistiques sont plutôt bonnes. On sait que la comparaison entre les chiffres de 2020 et ceux de 2021 n'est pas forcément pertinente puisqu'il faut tenir compte du confinement strict qui avait réduit les déplacements et du couvre-feu qui avait aussi été instauré. Mais en réalité, le nombre d'accidents avec lésions corporelles - avec blessés, donc - n'a pas augmenté l'an dernier.

On en avait enregistré 96 en 2019, 76 en 2020, et 68 en 2021. Après la diminution de plus de 20 % entre 2019 et 2020, on aurait pu craindre une remontée mais les chiffres ont continué à se tasser. Les deux accidents mortels à déplorer en 2021 résultent de circonstances particulières : un malaise au volant, et un ouvrier heurté par le timon d’une remorque de balisage après une collision.

Le nombre d’accidents avec des blessés graves, lui, passe de 8 à 3 en un an. Côté blessés légers, on était à 107 en 2019, 79 en 2020, et 73 l’an dernier. La zone de police ne crie pas victoire : on verra cette année, avec la reprise complète des activités notamment festives et nocturnes, si la tendance se confirme.

Pour le commissaire divisionnaire Vanhaeren, la diminution résulte de plusieurs approches. Les contrôles opérés, la présence de radars préventifs comme sur la N27 dans la traversée de Lillois où l’effet a été très net, certains aménagements de sécurité (au carrefour de l’avenue Victor Hugo, par exemple, où un radar de franchissement de feu est encore espéré) et sans doute l’évolution des dispositifs de sécurité dans les véhicules. Les mauvaises langues ajouteront peut-être la congestion du trafic à certaines heures…

S’il reste encore quelques axes plus sensibles en matière de sécurité, la zone de police s’y attaque : elle a récemment conclu avec la Région wallonne un accord lui permettant d’obtenir, dix fois par an, le placement d’un Lidar pour contrôler la vitesse de manière performante.