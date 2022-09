Du jamais vu : condamné à 3 ans de prison, il s’enfuit du prétoire !

Il est midi, heure annoncée pour le jugement de quatre prévenus dans un dossier de trafic de cocaïne de septembre 2021 à janvier 2022 qui mène les protagonistes de Charleroi à La Hulpe avec, à l’occasion, un arrêt sur le parking d’un hôpital désaffecté.

La clinique du docteur Derscheid est fermée depuis une dizaine d’années et c’est peut-être ce qui incita les futurs inculpés de ce trafic à choisir l’endroit pour écouler leur marchandise.

C’était compter sans la perspicacité de la zone de police de la Mazerine, à laquelle le procureur du Roi de Nivelles, Marc Rézette, rendit un hommage appuyé lors de l’audience correctionnelle du 24 août dernier.

Au cours d’une ronde, une patrouille observa des agissements suspects et releva les plaques minéralogiques des voitures.

La suite est classique, repérages, écoutes téléphoniques, perquisitions. Et renvoi en correctionnelle d'un quatuor composé du dirigeant d'une association, de deux membres et de Marie-France L., une Waterlootoise de 50 ans à la santé précaire, qui reconnaît du bout des lèvres un rôle qu'elle soutient plus discret, celui d'une taxiwoman "qui se trompe toujours dans ses fréquentations" (c'est son avocat qui le déclara).

Marie-France L. avait fait la connaissance, à Braine-l’Alleud, de Megane D., un ressortissant africain de 29 ans, demeurant à Charleroi, qui comparaissait sous bracelet électronique. Elle ignorait son passé judiciaire, une condamnation à 2 ans de prison avec sursis pour moitié le 16 novembre 2016.

Elle le véhicula une dizaine de fois sans connaître, selon elle, l'objet de ses déplacements diurnes et nocturnes. Une peine de 3 ans de prison ferme fut requise contre cet homme "qui n'a pas saisi sa chance. Il y a un temps pour la compréhension et un temps pour la fermeté".

Selon le parquet, c’est lui qui se procurait la cocaïne, la conditionnait et faisait appel à des livreurs lorsqu’il n’était pas disponible.

Dombele C., 24 ans, sans domicile connu, répondait aux appels. La drogue n’avait pas de secret pour lui qui a été condamné le 19 novembre 2018 à 20 mois de prison pour vente à des mineurs.

Le procureur allait demander l’arrestation immédiate

Une peine de 30 mois fut requise contre lui et une autre de 24 mois à charge du second livreur, Rolf K., 22 ans, de Woluwe-Saint-Lambert, qui écopa en 2017 de 4 ans avec sursis.

Le procureur considéra que la circonstance aggravante d'association était établie : "C'est du béton."

Le tribunal l’a suivi et les peines suivantes sont tombées : 2 ans de probation autonome pour la Waterlootoise (amende de 1 200 €), 24 mois avec sursis pour Rolf K. (amende de 8 000 € et confiscation de 4 000 €), 30 mois dont 2 ans ferme pour Dombele (amende de 8 000 € et confiscation de 7 000 €).

Aucun d’eux n’assistait au prononcé. Par contre, Megane D. était présent. Il demanda à la présidente de répéter la sanction qui le frappait, soit 3 ans secs, amende de 16 000 € et confiscation de 8 000 €.

Il vit le procureur du Roi se lever pour requérir son arrestation immédiate. Il prit aussitôt ses jambes à son cou. Aucun policier ne se trouvait dans le prétoire.

Le tribunal a ordonné l’arrestation demandée. Une estafette se présentera sans doute très rapidement à son domicile. S’y trouvera-t-il ?

Jean Vandendries