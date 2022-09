Depuis deux ans, une partie des policiers liégeois et brabançons s'entraînent dans un centre flambant neuf de l'autre côté de la frontière linguistique. Découverte.

Au cœur du centre d’entraînement des policiers liégeois et brabançons: "Vraiment la crème de la crème"

La scène est impressionnante. Une voiture de police s'immobilise à l'arrière d'un véhicule. Rapidement, trois agents en sortent pour intercepter des individus qui viennent tout juste de braquer une pharmacie. Rapidement, le chauffeur est plaqué le nez contre le sol et est interpellé. Si le passager a pu s'échapper, un hélicoptère de la police fédérale largue quatre agents supplémentaires. Ceux-ci pénètrent dans un bâtiment et interceptent à son tour le second fuyard. La scène n'a duré que quelques secondes.

Il s'agit évidemment d'un exercice. Celui-ci avait pour but de démontrer le savoir-faire des policiers qui fréquentent depuis deux ans le centre d'entraînement de Gossoncourt et qui a enfin pu être inauguré ce vendredi.

Si celui-ci a pris ses quartiers de l'autre côté de la frontière linguistique, il est fréquenté par plusieurs zones de police wallonne: Brabant wallon Est, Ardennes brabançonnes, Hesbaye, Hesbaye Ouest, Ans/Saint-Nicolas, Secova et Ghawa.

Flambant neuves, les infrastructures permettent aux policiers et professionnels de la sécurité de s'entraîner aux différentes disciplines liées à leur métier. Un stand de tir est à leur disposition et des séances de self-défense sont organisées. Des mises en situation et des locaux spécifiquement aménagés permettent aux agents de s'exercer aux techniques et tactiques d'intervention.

"Il permet d'entraîner nos collègues à la maîtrise de la violence."

"Ce centre d'entraînement est partagé par une série de zones de police, détaille Thierry Legat, chef de corps de la zone Hesbaye-Ouest. Il permet d'entraîner nos collègues à la maîtrise de la violence. Il est situé à quinze minutes de notre zone, donc c'est vraiment idéal."

©EDA

L'objectif de ce centre est de former tous les policiers dans la maîtrise de la violence, qu'elle soit avec ou sans arme à feu. "Ils ont des exercices de tir, des exercices de travail technique et tactique, des exercices dans un dojo sur la maîtrise d'un individu sans arme, à mains nues, des exercices de défense, précise Yves Lenoir, inspecteur et formateur. J'ai envie de dire qu'il s'agit de la crème de la crème."

Si les policiers sont obligés de se former au moins quatre jours par an, il existe très peu d'infrastructures de ce genre. "Jusqu'ici, c'était un petit peu la débrouille pour nos zones, regrette Thierry Legat. On pouvait bien sûr bénéficier du stand de la police fédérale, mais ceux-ci sont de moins en moins nombreux. Nous avons ici une opportunité vraiment unique."

Désormais, la zone Hesbaye Ouest espère pouvoir accorder un maximum de jours de formation à ses éléments. "Si la base légale prévoit un entraînement de quatre séances, plus une séance d'évaluation, on essaie que ce soit un minimum, c'est-à-dire que dès que la base nous le permet de libérer des agents pour s'entraîner, on augmente ce nombre de jour", se réjouit le chef Legat.

©EDA

Dans les missions de tous les jours des agents de police, la gestion de la violence est évidemment essentielle. "Et au-delà du tir que l'on considère parfois comme la base de cette discipline, il y a tout le reste, ajoute le chef de corps. Il y a la gestion de toutes les interventions qui vont de la perquisition, au contrôle d'un véhicule suspect, voire à l'intervention vis-à-vis d'une personne qui perd un peu les pédales dans une cellule par exemple. Il existe toute une série de situations qui peuvent être simulées ici et envers lesquelles on peut s'entraîner."