Bienvenue à Rats-Millies, "j’ai dû grimper sur ma voiture car ils couraient vers moi

À Ramillies, un sujet qui anime les conversations, ce sont… les rats ! C’est que la prolifération de l’espèce est importante, à Ramillies comme ailleurs. De quoi faire sourire certains en changeant le nom de leur village en "Ratmillies" mais face à ce qui constitue un problème pour certains habitants, le débat est remonté au conseil communal lundi dernier où quelques explications ont été fournies. Conseiller siégeant dans l’opposition, Yvan Demaiffe a lancé le sujet en fin de séance.

"J'avais déjà évoqué cela voici un an, quand un rat avait attaqué un chien du côté d'Huppaye, nous a-t-il raconté en milieu de semaine. Depuis lors, peu de choses ont été mises en place et les rats se multiplient aux quatre coins de l'entité. Je souhaiterais que l'on mène une campagne de dératisation, surtout après la mauvaise expérience que j'ai vécue il y a peu…"

Yvan Demaiffe s'est en effet rendu sur le site de l'observatoire en pleine campagne, pour y admirer les étoiles filantes. "Le site est sympa, il y a le RAVeL, un petit espace avec bancs et tables, et les cultures… Mais quelle ne fut pas ma surprise de me retrouver encerclé par des centaines de rats ! J'ai même dû grimper sur ma voiture car ils couraient vers moi."

Au cours du débat qui a suivi, on a logiquement cherché à connaître les raisons de cette prolifération. "On me dit que c'est en raison des nouvelles méthodes de culture avec des bandes cultivées qui ne sont pas coupées. Je veux bien l'entendre, mais ici, toutes les cultures étaient coupées, et les rats étaient bien présents ! C'est bien beau d'avoir des politiques de protection des petits mammifères, mais les conséquences sont là, il y a prolifération des rats."

Yvan Demaiffe se dit bien conscient que d'autres raisons expliquent le phénomène : "Par exemple, les composts au fond des jardins. Cela attire les rats. Je travaille dans le milieu médical, il faut quand même savoir que ces petites bêtes transmettent de nombreuses maladies ! Avoir des rats, c'est normal et utile, mais cela doit rester dans des proportions raisonnables. Et puis, certaines personnes doivent arrêter de nourrir les rats…"

"On refait du stock de poison"

À l'administration communale, le directeur général, Laurent Noël, confirme avoir pris connaissance des griefs : "À ce stade, nous n'avons pas prévu de campagne de dératisation mais nous fournissons du poison aux personnes qui en font la demande. Et je peux confirmer que la demande est bien réelle car nous devons très régulièrement refaire du stock…"