Une zone partagée pour la place de Nil-Saint-Vincent, "la priorité sera donnée aux piétons et à la mobilité douce"

Depuis plusieurs mois déjà, des concertations ont lieu pour dessiner la nouvelle place de Nil-Saint-Vincent. Afin d’obtenir des subsides, à hauteur de 80 % de l’investissement total, de la part de la Région wallonne, un avant-projet a été voté lors du conseil communal de lundi dernier. Le bourgmestre, Xavier Dubois (Avenir communal), a présenté le projet, mais celui-ci pourrait encore évoluer.

"Les travaux sont estimés à 570 000 €. On souhaite que les zones piétonnes soient clarifiées, ainsi que la partie réservée au stationnement, afin d’avoir une place plus conviviale et sécurisée. Un autre objectif, c’est de sécuriser ses accès en réduisant la vitesse des automobilistes."

L'auteur de projet propose un espace partagé, comme c'est déjà le cas devant la maison communale. "La priorité sera donc donnée aux piétons et à la mobilité douce, avec un effet plateau, qui montre la différence par rapport aux autres zones. Les véhicules peuvent circuler mais n'ont plus la priorité." Il est également prévu de planter un arbre devant la boulangerie, pour imposer une courbure qui doit faire ralentir les véhicules.

Deux zones de parking sont proposées par l’auteur de projet, du côté de la voirie. Ensuite, l’espace autour de l’arbre sera agrandi, afin de le mettre en valeur.

Trois niveaux

"La place sera divisée en trois niveaux : une partie basse (côté rue Saint-Vincent), une partie centrale et une partie haute (côté église). Le parvis sera davantage valorisé également. Au niveau de l'ancien cimetière, il y aura une sorte de gradin, qui servira lors des événements. Devant le centre Jadinon, une petite terrasse sera aménagée. Des places de parking supplémentaires sont également possibles de manière exceptionnelle, pour des événements."

Ce dossier est également repris dans le programme communal de développement rural et la commission a applaudi l’avant-projet, selon les dires du bourgmestre.

Du côté de l'opposition, on salue l'initiative, née il y a déjà longtemps. "Par contre, nous ne sommes pas très convaincus par l'espace partagé, au niveau de la sécurité. J'ai peur qu'un arbre, devant la boulangerie, ne représente un risque en cas d'accident avec un automobiliste. Il y a évidemment une tension entre le fait d'offrir des places de parking et de la convivialité à cet endroit. Et puis il y a le local scout, qui donne directement sur la rue", a souligné Laurence Smets (Wal1), assez dubitative.

Le bourgmestre a toutefois rappelé que le projet n’est pas définitif et que des modifications pourraient y être apportées.