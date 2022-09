Court-Saint-Étienne: un Village de la mobilité, ce dimanche, rue Belotte

Ce dimanche 18 septembre, la Commune de Court-Saint-Étienne organise la deuxième édition de son Village de la mobilité. Suite au succès des balades de la première édition, il y en aura six cette année au lieu de deux l’an dernier : deux balades pédestres, l’une encadrée par le Patrimoine stéphanois (9 h 30), la seconde avec l’application Totemus (13 h) ; et quatre balades cyclables, l’une pour les cyclistes confirmés encadrée par la section locale du Gracq (14 h 30) et les trois autres plus familiales et encadrées par les Chemins du rail (12 h 30, 15 h 30) dont une spécialement dédiée aux enfants âgés de 3 à 8 ans (14 h).

Le Village de la mobilité change de lieu: "Il s'installe au cœur de la mobilité douce stéphanoise, rue Belotte, devant le Centre culturel du Brabant wallon. Il s'agit d'un point central de la mobilité douce de la commune entre le RAVeL et le pré-RAVeL", indique la Commune dans un communiqué.

De nombreuses associations prendront place dans le village: l’atelier vélo de l’ASBL Au Passage (diagnostic et petites réparations), Bike Service Brabant wallon (un nouvel acteur stéphanois de la mobilité douce qui se chargera principalement des vélos à assistance électrique), etc. La Commune, la Région et la Province tiendront un stand, de même que navetteurs.be, association au service des usagers de la SNCB. Infrabel, gestionnaire des infrastructures ferroviaires, présentera un parcours didactique pour les enfants sur la thématique du rail. La Fédération francophone d’équitation et d’attelage revient elle aussi cette année pour sensibiliser les usagers de la route à la place des chevaux et de leurs cavaliers dans l’espace public et sur les différentes voiries.