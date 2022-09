Des flacons de rêve mis aux enchères : estimation 60 000 €

Murmurez le mot magique "Romanée-Conti" et l’œil des amateurs de vin pétille instantanément. Ce domaine ne compte que 25 hectares situés dans le vignoble de la côte de Nuits, en Bourgogne. Il produit ce qui est considéré comme l’un des meilleurs vins du monde.

La caisse scellée et numérotée de douze bouteilles 1985 du Domaine de la Romanée-Conti contient une Romanée-Conti, trois La-Tâche, une Richebourg, deux Romanée-Saint-Vivant, deux Grands-Échezeaux, et trois Échezeaux. "C'est une rareté, explique Catherine Dessain, la commissaire-priseur qui met cette caisse aux enchères, lot phare d'une vente spéciale vins à la salle Phoenix de Wavre. C'est bien simple chaque fois qu'une bouteille de ce domaine est ouverte, on en parle dans les revues spécialisées."

La mise à prix est de 30 000 € pour ce lot de douze bouteilles assorties du domaine, mais la valeur estimée du lot se situe entre 40 000 et 60 000 €. Et les prix pourraient bien s’envoler.

Les enchères sont ouvertes, via la plateforme Drouot.com, jusqu’au vendredi 30 septembre.