Genappe: focus sur la réserve naturelle domaniale pour la Semaine de l’environnement

La réserve naturelle de Genappe à l'ancienne sucrerie (77 hectares) est la plus grande du Brabant wallon, la huitième de Wallonie: "On y dénombre plus de 200 espèces d'oiseaux dont certaines y nichent. On y a aussi recensé 400 espèces d'insectes" , indique Marc Georges, responsable du groupe de gestion, des visites et accès de ce lieu, devenu réserve naturelle en 2015.

La Ville de Genappe a voulu mettre ce joyau en valeur: "Nous l'avons choisi comme thème de la Semaine de l'environnement" , indique Benoît Huts, échevin de l'Environnement.

Cette semaine a débuté vendredi avec le vernissage d'une exposition de photographies: "Cet été, des ateliers photo ont été organisés dans la réserve. Une dizaine de photographes amateurs, conseillés par des professionnels, y ont participé. Leurs photos sont exposées à l'hôtel de ville. Le public peut voter pour la plus belle photo" , poursuit Benoît Huts.

Pomper l'eau de la Dyle

Deux conférences sont organisées à l'Espace 2000, les 19 et 22 septembre, à 20h, pour expliquer les travaux réalisés et la manière dont la réserve est gérée: "Nous avons bénéficié de subsides de la Province du Brabant wallon pour les gros travaux. Il a fallu rééquilibrer les bassins, puis remettre en ordre les canalisations. Avec un subside accordé par la ministre Tellier, nous allons installer des pompes pour alimenter les bassins de décantation avec l'eau de la Dyle. Certains des quatorze bassins de décantation sont vides suite à la sécheresse de cet été" , souligne Michèle Fourny, présidente d'Environnement Dyle, l'association qui cogère le site en collaboration avec la Ville de Genappe et le Département de la nature et des forêts de la Région wallonne.

Insectorama, matinée de gestion, et balade du Tadorne

Le mercredi 21 septembre, de 13h à 15h, une animation "Insectorama"est proposée aux enfants de 8 à 12 ans: "Les enfants seront équipés de filets à papillons et de boîtes d'observation pour découvrir les insectes" , indique Aude Roland, du service environnement de la Ville. Le samedi 24 septembre, de 9h30 à 13h, il sera temps de mettre la main à la pâte pour participer à une opération de gestion (débroussailler et couper des d'arbustes).

Le dimanche 25 septembre, de 8h à 12h, le public pourra emprunter la balade du Tadorne (sur réservation) qui entoure la réserve. Des guides conduiront les participants vers les observatoires permettant de découvrir l'avifaune, sans la déranger.