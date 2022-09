Accueil Régions Brabant wallon Le groupe chinois Vital Materials discute avec 5N Plus pour une reprise du site de Tilly Le ministre Borsus confirme les contacts entre le groupe chinois et 5N Plus pour reprendre l’ex-Sidech. Vincent Fifi ©EdA

Le groupe chinois Vital Materials et le groupe canadien 5N Plus ont signé une entente de principe pour poursuivre les discussions en vue d’une possible reprise du site de Tilly. C’est un des éléments précisé mardi en commission...