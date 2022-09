13Mini, Indrani, Novadip… Voici les lauréats de la cérémonie des Orchidées 2022

Le territoire du Brabant wallon regorge de talents. C’est pourquoi, chaque année au mois de septembre, la Province récompense des citoyens, associations et entreprises qui se sont illustrés dans différents domaines d’activités telles que la culture, la musique, le sport, le domaine économique ou encore social. Présentée par Luana Fontana, animatrice des Niouzz, la cérémonie a pris place à La Sucrerie à Wavre.

Du rap, des cellules-souches et Koh-Lanta

Les lauréats de cette édition 2022 ont été sélectionnés par un jury de représentant du Brabant wallon et de la société civile. Nouveauté cette année : les citoyens et les communes ont pu proposer des candidats. Pour la première fois d’ailleurs, des citoyens sont conviés à participer à la cérémonie.

Commençons donc avec la catégorie Jeunesse et notre premier lauréat : 13Mini. Rappeur originaire d’Ottignies, Tom Simon de son vrai nom a sorti son premier EP en avril 2022. Mauvaise Réputation, qui est le nom de l’album, est un hommage à George Brassens, figures qui inspire le jeune artiste depuis son plus jeune âge. Streamé plus de 50 000 fois sur les plateformes d’écoute, le jeune artiste semble avoir trouvé sa voie.

Dans la catégorie Environnement, nous retrouvons “Indrani Lodge”. Il s’agit d’une ferme du 15e siècle complètement rénovée et transformée en hôtel écologique au début des années 2000. Un projet dans l’air du temps, porté par un couple : Jessica et Philippe Brawerman. Légume du potager, séances de yoga, piscine chauffée et neutre en carbone, un véritable havre de paix, respectueux de l’environnement au cœur de Loupoigne.

L’entreprise récompensée, c’est Novadip. Une entreprise qui s’est donnée comme défi d’éviter l’amputation des enfants victimes de tumeurs agressives ou congénitales en reconstruisant des os à base de cellules-souches issues de la graisse du patient. Basée à Mont-Saint-Guibert, elle emploie aujourd’hui 40 personnes.

L'ASBL Ecole Hôpital & Domicile est mise à l’honneur dans la catégorie Action Sociale. Cette ASBL propose des cours à domicile pour les enfants malades ou accidentés qui ne peuvent pas se rendre à l’école. L’objectif est de permettre aux jeunes de ne pas décrocher durant une période déjà difficile à traverser, afin d’éviter un redoublement éventuel. 400 bénévoles sont actifs dans 10 antennes différentes dont deux sont situées en Brabant wallon.

Son nom vous dit sans doute quelque chose puisque c’est Maud Bamps – Michotte qui est récompensée dans la catégorie sport. Gagnante de l’édition 2019 de Koh Lanta, c’est la seule belge à avoir réalisé cette performance. Âgée de 53 ans, cette habitante de Grez-Doiceau vient de réaliser son rêve en arrivant au sommet de l’Everest le 14 mai dernier.

Et enfin, la dernière catégorie, celle de la Culture est honorée par Taïlin Donkers, un jeune pianiste villersois âgé de seulement 19 ans. Il découvre le piano à l’âge de 10 ans et se retrouve aujourd’hui vainqueur du Grand Concours International de piano Svetlana Eganian organisé à Paris.

Les lauréats reçoivent un trophée réalisé par une céramiste de Braine-l’Alleud : Aurélie Etienne de l’asbl Ose la terre qui a imaginé une pièce spécialement pour l’occasion. Le trophée a été créé en argile blanche légèrement mouchetée et recouverte d’un émail blanc. La cérémonie a aussi été l’occasion de mettre en valeur des artistes du Brabant wallon. Maya Nashoba, Les JenliSisters et Maël Jones se sont produits lors de l’événement.

Mais pourquoi les orchidées ?

La cérémonie tient son nom d’une fleur rare et de couleur violette, l’orchis pyramidal, qui pousse dans l’ancienne sablière de Gentissart à Villers-la-Ville. Le site a été racheté par le Brabant wallon qui en a fait une réserve naturelle. Au fil du temps, les orchidées qui fleurissent sur le territoire, sont devenues le symbole du dynamisme, de l’excellence, de la générosité et de l’esprit d’innovation qui règnent en Brabant wallon. Cette fleur symbolise la multitude de talents qui germent d’un bout à l’autre du territoire.