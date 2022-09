La Saint-Rémy et le "carnaval d’ici et d’ailleurs"

Ces 24 et 25 septembre, la place Saint-Rémy accueillera de nombreuses animations. Thème de cette Saint-Rémy 2022 : "Carnaval d’ici et d’ailleurs". Cette fête valorise les associations, propose des animations familiales et crée une ambiance de rencontre et de détente. Cette année, une trentaine d’associations seront représentées sur la place Saint-Rémy. Celle-ci accueillera aussi des producteurs locaux, une foire à la brocante et à l’artisanat, des spectacles de rue, des concerts, etc. Dolf et Dolfine, les géants d’Ittre, seront de sortie samedi vers 14 h, après être restés plus de 15 ans en hibernation.