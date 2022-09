L’avenue des Combattants à Genval en fête dimanche

De retour après 2 ans d’absence, la fête des Combattants aura lieu ce dimanche 2 octobre dans l’avenue qui porte le même nom, ainsi que ses alentours. Les organisateurs promettent une édition grandiose après deux ans d’absence. Brocante, ateliers créatifs, bars clandestins, expositions, musique et bal populaire : il risque d’y avoir du monde dans le centre, ainsi que pas mal de perturbations de circulation.

Créée en 2005, la fête vise à raconter l’histoire du quartier et à promouvoir ses habitants et ses commerces. En collaboration avec le Cercle d’histoire de Rixensart et le syndicat d’initiative, une centaine d’images et de notices historiques vous feront revivre l’histoire riche de cette artère du Brabant wallon.

La fête des Combattants, c’est aussi la fête des jardins, du potager et du vignoble. Des jardins exceptionnels tels que l’English Garden seront ouverts exceptionnellement ce jour-là. Le potager collectif des Combattants, ainsi que le Vignoble de Genval vous ouvriront leurs portes, lieux où vous pourrez déguster les productions locales.

Des animations pour les enfants sont également prévues puisque des jeux en bois seront installés au milieu de l’avenue. Toutes les animations seront gratuites.

Mais ce qui fait le charme de cette fête, c’est sans doute sa brocante. Une seule règle est d’application : chacun fait ce qu’il veut devant chez lui. Dès lors, on peut retrouver des bars qui fleurissent au bord des fenêtres, sur le trottoir ou même dans certains jardins.

Si vous comptiez traverser le centre de Rixensart et de Genval le dimanche 2 octobre, mieux vaut éviter. Plusieurs rues seront interdites à la circulation de 9 heures à 18 heures dont une portion de l’avenue des Combattants et la rue Lannoye.

Plus de renseignements sur le site de la commune.

S.C.