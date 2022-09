Des formations informatiques gratuites pour tout le monde à Waterloo

Du 10 au 21 octobre, la Commune et le CPAS de Waterloo organisent une trentaine de courtes formations informatiques ouvertes à tous. Celles-ci sont entièrement gratuites. Pour rappel, la semaine du numérique est un événement national auquel les Communes et associations sont invitées à participer. Des nouveautés sont prévues cette année comme les cours consacrés à la vidéoconférence, à l'identification en ligne et aux tablettes. Selon l'échevin en charge du Numérique, Cédric Tumelaire (MR), "La semaine va démarrer avec les bases. Le niveau augmentera au fur et à mesure que la semaine avance. Il y a des formations pour tous les besoins." Les ateliers auront lieu à l'Espace Public Numérique du CPAS. Celui-ci même qui propose des formations gratuites et continues durant le reste de l'année. L'inscription est gratuite mais obligatoire, par mail : epn@cpaswaterloo.be ou par téléphone au : 02 352 36 61. Retrouvez le programme sur le site de la Commune.