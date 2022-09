Accueil Régions Brabant wallon Un incitant pour les médecins généralistes Des locaux à disposition pendant un an pour ceux qui veulent lancer leur cabinet médical. Vincent Fifi ©BELGA

Un peu partout en Wallonie, il est de plus en plus difficile de trouver un médecin généraliste : il y en a trop peu et ceux qui exercent sont débordés. Braine-l’Alleud, commune la plus peuplée du Brabant wallon, n’est pas autant touchée que d’autres...