Déviations entre Groenendaal et La Hulpe : nous avons fait le trajet pour vous

On vous l’annonçait dernièrement, les navetteurs et habitants de La Hulpe vont devoir prendre leur mal en patience. Un an de travaux est prévu chaussée de La Hulpe/Bruxelles pour la réalisation d’une piste cyclable en site propre. Une artère qui devrait permettre aux cyclistes de rejoindre Bruxelles à vélo. Le sens Bruxelles vers Hoeilaart est désormais fermé, ce qui risque de causer des embarras de circulation, particulièrement, aux heures de pointe du soir.

Une chaussée de Louvain très calme

Nous avons donc décidé d’emprunter les 3 déviations conseillées à l’heure de pointe pour prendre la température sur les routes. Premier constat, à 17h30, la chaussée de Louvain à Waterloo, premier itinéraire conseillé pour les personnes venant de Bruxelles, semble tout à fait désengorgée. Aucune difficulté relevée pour rejoindre le centre de La Hulpe.

©S.C.

Deuxième itinéraire emprunté : E411 depuis Bruxelles, sortie Malaise. Si la circulation semble plutôt habituelle sur l’autoroute, ça coince dans les deux sens, une fois dans Overijse, vers Hoeilaart comme vers La Hulpe. Le trafic quasiment à l'arrêt, il faut une demi-heure au moins pour passer le nœud qui se forme aux sorties de la E411.

"On doit éviter que le trafic ne percole dans les quartiers résidentiels" expliquait Christophe Dister (MR), bourgmestre de la commune de La Hulpe. Si cela semble le cas pour l'instant, les bouchons provoqués dans le centre d'Overijse vers Hoeilaart risquent de créer un mouvement de délestage.

Selon le bourgmestre hoeilaartois, Tim Vandenput (Open-VLD) "Tout début de travaux met du temps à se mettre en place afin d'avoir un réel feedback des conséquences de ceux-ci". Un premier constat relevé hier pourtant : "La signalisation à Hoeilaart n'a pas été mise selon la demande de la région et de l'entrepreneur. Les faits ont d'ores et déjà été corrigés." précise-t-il.