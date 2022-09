Les barrières Heras ne quitteront pas les 24 Heures vélo de Louvain-la-Neuve

Barrières et contrôles d’accès des zones de concert, ces mesures ont fait leur preuve pour y diminuer "drastiquement" l’agressivité et les délits, explique la police locale. La 43e édition des 24 Heures vélo de Louvain-la-Neuve se tiendra les 26 et 27 octobre prochains. Enfin ! Le plus important événement estudiantin de Belgique, qui allie course cycliste et guindaille, avait en effet été annulé en 2020 et 2021 à cause des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19. Depuis 2017, des mesures de sécurité consistant principalement en l'installation de barrières Heras et de contrôles d'accès par un service de gardiennage agréé ont été mises en place lors des 24 Heures vélo. Ce sera encore le cas cette année. Et on ne devrait plus revenir en arrière.