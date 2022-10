Accueil Régions Brabant wallon À Chastre, les hydrocarbures dans la rivière, c’est fini Le conseil communal de Chastre a voté la signature d’une convention avec Igretec afin d’apporter les boues de curage dans un centre spécialisé. Pierric Brison Spécialiste Club Bruges ©EdA

Les choses ont bougé et plutôt rapidement. Fin juin, les élus débattaient des solutions à apporter pour éviter de déverser encore des hydrocarbures, issus des boues de curage, dans une rivière qui se trouve à l'arrière des installations du service technique de Chastre. Trois mois plus tard, le dossier semble réglé. En effet, le conseil communal a voté mercredi la signature d'une convention avec Igretec (Intercommunale pour la gestion et la réalisation d'études...