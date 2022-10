Faut-il maintenir les illuminations stéphanoises en pleine crise énergétique ? "Je crois qu’il faut garder la féerie foraine"

Les conseillers communaux ont discuté de l’extinction de l’éclairage public cet hiver et de la tenue ou non de la Féerie stéphanoise.

Va-t-on couper l’éclairage la nuit à Court-Saint-Étienne ? La question n’est pas encore tranchée. Maryline Charlier (Oxygène) a indiqué lors du conseil communal jeudi dernier qu’Ores, gestionnaire du réseau de distribution de l’électricité, propose aux communes de couper l’éclairage la nuit de minuit à cinq heures du matin, entre le 1er novembre et le 31 mars.

"Les communes doivent répondre pour le 15 octobre. Qu'est-il prévu à Court-Saint-Étienne ?" a interrogé la conseillère.

"Nous n'avons pas encore pris de décision. Une réunion est programmée par Ores le 6 octobre. Beaucoup de communes sont intéressées, nous sommes a priori favorables à l'idée. Il y a encore énormément de questions", a répondu le bourgmestre (Liste du mayeur), Michaël Goblet d'Alviella.

"L’alimentation électrique ne s’arrête pas aux frontières de la commune. Par exemple, la cabine électrique de l’avenue des Combattants alimente à la fois une partie de Court-Saint-Étienne, de Mont-Saint-Guibert et Céroux. Si d’aventure Ottignies disait non à la coupure de nuit, nous ne pourrions pas le faire. La mise en œuvre est plus compliquée qu’un oui ou non".

Maryline Charlier a encore demandé le montant de l'économie et où en était le remplacement de l'éclairage actuel par des lampes LED : "Au niveau des LED, c'est 10 %. L'économie est chiffrée à 50 000 € sur les cinq mois pour la coupure de l'éclairage".

Est venue aussi sur la table des conseillers l'organisation de la Féerie stéphanoise. Sera-t-elle maintenue, avec ou sans la patinoire ? "Nous allons voir avec les organisateurs s'ils sont partants et ce qui est envisageable", a poursuivi le bourgmestre.

Les illuminations publiques seront-elles maintenues durant les fêtes ? L'échevine Mary-Line Romain a apporté des précisions : "La féerie foraine, je pense qu'il faut la laisser. Le Collège ne compte pas changer la pratique pour les illuminations de fin d'année. Nous avons relancé un marché de location des illuminations, à côté de celles dont la Commune est propriétaire. Dans ce nouveau marché, nous avons visé le recyclage et la consommation. L'estimation de la consommation sur trente jours, du soir au matin de façon continue, sans tenir compte d'une éventuelle coupure entre minuit et 5 h, on est à 1770 kW/h, soit très peu. Ces illuminations sont faites en matières différentes, notamment des illuminations de traversée de rue avec des bouteilles de plastique, des cadres aluminium recyclés et des structures à base de canne à sucre", a précisé l'échevine qui souhaite maintenir des illuminations de fin d'année sous cette forme.

Le bourgmestre et Maryline Charlier ne sont pas amis

Maryline Charlier a demandé au bourgmestre pourquoi ne pas avoir consulté la population à propos de la coupure de l'éclairage de nuit : "Walhain et Villers-la-Ville ont déjà interrogé les habitants. Le bourgmestre de Villers-la-Ville l'a fait via sa page Facebook et Walhain par un toutes-boîtes", a-t-elle signalé.

"Walhain s'était posé la question il y a quelque temps et avait donc de l'avance. Cela a permis de lancer une consultation. On n'y avait pas réfléchi avant la lettre d'Ores, arrivée, il y a huit jours", a indiqué l'échevin Jean-Christophe Jaumotte.

"Je suis perplexe quant à une consultation via Facebook. Je veux bien mettre un post sur ma page Facebook mais je ne considérerais pas cela comme une consultation de la population", a signalé Michaël Goblet d'Alviella.

"J'y répondrais", a répliqué Maryline Charlier.

« Il faut d’abord que l’on soit ami », a poursuivi le bourgmestre. « Cela ne risque pas d’arriver demain », a ajouté la conseillère.

