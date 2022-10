Connaissez-vous le taux de radon dans votre maison ? La Province du BW propose des tests pour 15€

Du 1er octobre au 31 décembre 2022, le service d’Analyse des Milieux Intérieurs (SAMI) de la Province du Brabant wallon organise l’Action Radon. Une action proposée par l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN). Celle-ci consiste à informer les citoyens sur les risques liés au gaz radon, un gaz radioactif présent naturellement dans les sols et dans les roches.

Le radon est incolore, inodore et insipide, ce qui le rend difficile à détecter. Il peut s’infiltrer dans n’importe quel bâtiment via les sols et dans les murs, mais aussi via les équipements sanitaires. Le radon, une fois inhalé, peut être à la base de problèmes de santé graves. En Belgique, il est la seconde cause de cancer du poumon, après le tabac.

S’il se dilue facilement dans l’air lorsque l’on aère la maison, celui-ci stagne plus facilement en hiver. C’est pourquoi le dépistage est important et a permis à la province d’identifier les communes en fonction de leur niveau d’exposition. Les communes de Court-Saint-Etienne, Genappe, Mont-Saint-Guibert et Villers-la-Ville sont classées au niveau 2 (plus de 5 % des logements mesurés ont une concentration supérieure au niveau de référence de 300 Bq/m3). Les communes de Rebecq, Tubize, Nivelles, Waterloo, Lasne, La Hulpe, Rixensart, Wavre, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Beauvechain, Jodoigne, Perwez et Orp-Jauche sont classées au niveau 1 (1 à 5 % des mesures sont supérieurs à 300 bq/m3).

Pour savoir si votre maison est exposée au radon, il faut placer un détecteur dans son habitation. Il s’agit d’un petit tube en plastique qui doit rester pendant 3 mois au rez-de-chaussée, dans la pièce la plus fréquentée. Ensuite, celui-ci doit être envoyé pour analyses.

Si le taux de radon y est peu élevé, une simple aération quotidienne peut suffire. Si le taux d radon se situe entre le niveau de référence de 300 Bq/m3 et 600 Bq/m3, une brochure et des conseils sont envoyés avec le résultat. Si le taux dépasse les 600 Bq/m3, le SAMI vous accompagne pour mettre en place des solutions à long terme.

Les citoyens du Brabant wallon peuvent se munir de ce test durant toute la longueur de l’action, du 1er octobre au 31 décembre. Le prix est de 15 € et comprend l’analyse en laboratoire. Retrouvez toutes les informations sur le site : www.actionradon.be.