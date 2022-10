Le Gracq Tubize crée un embouteillage pour dénoncer l’insécurité aux abords des forges de Clabecq

C'est entre le passage à niveau et la sortie du pont de Clabecq que se situe le nœud du problème. Une route, pourtant incontournable pour relier Clabecq à Tubize, est devenue quasiment impraticable pour les usagers faibles. En cause : l'entrée du chantier des Confluents qui se situe sur ce tronçon. Aujourd'hui, les cyclistes, membres du Gracq ont décidé d'agir et se sont donné rendez-vous à l'entrée du chantier. "Le but est de se faire voir. Nous avons l'impression que c'est la seule manière de se faire entendre aujourd'hui," explique Jasper, membre du Gracq.

"Cela fait plusieurs années que l'on dénonce la dangerosité de ce tronçon" explique Marie Deprez, coordinatrice du Gracq Tubize, "Manque de pistes séparées, vitesse trop élevée, marquage au sol effacé, aucun éclairage public la nuit, etc. Rien n'est fait pour les cyclistes".

Malgré l'apposition de panneaux limitant la vitesse à 30km/h, la situation n'a fait qu'empirer selon les cyclistes. "Les gens ne respectent absolument pas la vitesse et les camions s'imposent parfois de manière brutale en sortant du chantier", explique encore la coordinatrice.

Selon le Gracq, il y aurait déjà eu des accidents depuis le début des travaux dans la zone sensible. Ayant déjà interpellé le bourgmestre, Michel Januth (PS), ainsi que Philippe Henry (Ecolo), Vice-Président du Gouvernement de Wallonie et Ministre Wallon en charge des Infrastructures et de la Mobilité, l'association a récemment proposé aux citoyens de leur envoyer une lettre de manière individuelle. "Nous avons eu beaucoup de retours positifs, parfois même de certains automobilistes qui nous soutiennent."

Le Gracq propose plusieurs solutions afin de limiter les risques pris par les usagers faibles qui empruntent cette unique voie d’accès entre les deux villages comme. L'ASBL voudrait re-délimiter le chantier qui mord actuellement sur l’entièreté d’un des deux trottoirs, mais aussi revoir la signalisation sur le site en ajoutant des panneaux STOP pour les véhicules sortant du chantier, un traçage au sol clair pour les voitures avec notamment une ligne continue empêchant les dépassements et un passage sécurisé pour les cyclistes dans les deux sens. Le Gracq propose également la mise d'un meilleur éclairage sur le tronçon et de dispositifs de ralentissement et/ou la pose de radars pour contrôler la vitesse des véhicules motorisés.

Dans l’attente d’une réponse de la part des autorités, l'ASBL multiplie les actions. Prochaine étape : une interpellation au conseil communal.