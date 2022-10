Les jeunes en décrochage total mis à l'honneur à Ottignies

Le 12 octobre prochain, l’ASBL Amarrage d'Ottignies, association d’aide à la jeunesse, mettra certains de ses adolescents à l’honneur. Plus précisément, les jeunes qui ont vécu un voyage de rupture. Ils pourront témoigner de leurs expériences et s’exprimer devant un public. Un moyen de les valoriser davantage à propos du parcours qu’ils ont vécu.

Créés en 2008, les séjours de ruptures permettent aux jeunes en décrochage multiples (scolaire, familial, social, etc.) de partir vivre une expérience hors du commun pendant 2 à 3 mois en Afrique ou en Europe. Un séjour durant lequel les jeunes vivent au rythme de cultures délocalisées et de villages traditionnels. Une expérience sociale et un service aux populations locales.

L’objectif de la rupture est de permettre aux adolescents de quitter un temps, leur milieu de vie problématique et d’ainsi vivre des nouvelles expériences auxquelles ils n’auraient pas spécialement eux accès. Le projet se déroule en trois phases : 1 mois de préparation en Belgique, 2 à 3 mois sur place, puis un accompagnement de 3 à 5 mois, une fois le séjour terminé.

Le principe se base sur le fait qu’un jeune, sorti du contexte négatif dans lequel il évolue, puisse se retrouver et s’auto-valoriser en créant de nouvelles interactions avec des personnes totalement neutres et sans a priori à son égard. Le projet existe afin de prouver qu’il y a d’autres alternatives que l’IPPJ pour certains jeunes. Lors de la cérémonie, les jeunes ayant vécu cette expérience pourront s’exprimer face à un public d’une centaine de personnes qui sera là pour les encourager à continuer dans leur voie.

La cérémonie a lieu tous les deux ans. Réservations à l’adresse suivante : resa@amarrage.be ou par téléphone au : 0485/33.99.18. Attention, le nombre de places est limité.