Françoise Pigeolet, la bourgmestre de Wavre, démissionne en raison de problèmes de santé

Françoise Pigeolet (MR), la bourgmestre de Wavre, a annoncé ce vendredi sur le plateau de LN24 qu'elle se retirait de ses fonctions pour cause de maladie. Elle sera remplacée par l'échevine Anne Masson. Françoise Pigeolet portait l’écharpe mayorale depuis le 31 décembre 2018. Elle avait également exercé cette fonction de décembre 2007 à février 2011 puis d'octobre 2014 à décembre 2018, en remplacement de Charles Michel.

"Ma décision est motivée par des raisons de santé, ma résistance actuelle ne me permet plus d'assurer ma fonction. Je pense que j'ai donné tout ce que j'avais. Ma santé m'impose, je respecte trop ma ville que pour lui attribuer une attention au rabais. Je n'occuperai pas d'autre fonction au sein du collège et je renonce à mon mandat communal. Je me suis investie de tout coeur pour assurer le bien-être des habitants de Wavre. La continuité se fera, j'ai tout confiance en Anne qui donnera elle aussi de toute sa personne", a-t-elle confié à Emmanuel Beugnet.