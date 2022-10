Le plus grand rassemblement de coupes mulet en Belgique ce samedi : "plus qu'une coupe, le mulet est une philosophie" (PHOTOS)

"Court sur les côtés, long derrière sur la nuque. C'est ça le secret du mulet : ce n'est pas plus compliqué que ça." Comme Albin, venu de Lille, ils étaient près de 500 ce samedi après-midi rassemblés devant le château d'eau de Samme (Ittre, Brabant wallon). Le but : "célébrer la coupe mulet" à l'occasion du festival ("européen" selon certains, "mondial" selon d'autres) dédié à cette coiffure typique des années 70'.

©FLEMAL JEAN-LUC

©FLEMAL JEAN-LUC

©FLEMAL JEAN-LUC

"La coupe mulet est plus qu'une coupe : le mulet est une philosophie", justifie Georges, un des organisateurs de l'édition ittroise. Et force est de constater que cette édition 2022 "est un succès" : demi-millier de participants, concerts, food-trucks bondés… et bien sûr ateliers de coiffure pour faire de nouveaux adeptes. Noémie, de Rochefort, arbore déjà le mulet… et vient d'inciter son compagnon Thomas à faire de même : "J'adore : maintenant on est assorti ", nous dit-elle. "J'ai fait la file pendant 2h30, mais je suis content du résultat", témoigne le Rochefortois qui vient de changer de style.

©FLEMAL JEAN-LUC

©FLEMAL JEAN-LUC

"Une grosse blague à la base"

Ce rassemblement belge autour de cette coupe anglo-saxonne est pourtant né sur un coup de tête. Xavier, saxophoniste du groupe Worship the Kick, se rappelle : "c'était une grosse blague à la base." Pour un clip, les membres ont laissé pousser un mulet. "Puis il y a eu un rassemblement, et de fil en aiguille, ça a pris de l'ampleur."

©FLEMAL JEAN-LUC





©FLEMAL JEAN-LUC





La première édition s'est déroulée dans le Hainaut en 2019. "Ensuite, le covid a mis un coup de frein. L'année dernière, le concept s'est exporté dans la Creuse et cette année, on revient en Belgique", explique Georges. Mais pourquoi Ittre ? "Un membre de l'organisation est propriétaire des lieux", explique Edgard, lui aussi organisateur.

Ses cheveux en partie teints en rouge et vêtu d'une veste à flammes assortie à sa chevelure, Jérôme est venu de Paris. Les derniers kilomètres depuis Mons, il les a faits sans motorisation, "en pèlerinage". "J'ai été mis au courant via les anciennes éditions. Je voulais vraiment être présent." Les raisons de son engouement : "la coupe mulet, c'est avant tout des rencontres. Ça permet d'engager des conversations. Parfois des gens me demandent même un selfie."

©FLEMAL JEAN-LUC





"Une communauté"

C'est souvent ce qui ressort des discours des adeptes : "le mulet est une communauté", confie Georges. Le festival se veut ouvert à tout type de style capillaire, "qui ne se prend pas au sérieux". "C'est ouvert : tout le monde vient avec son style." Des mulets légers, des plus travaillés, des dégradés, des plus tranchés… et également beaucoup de perruques. Des attributs postiches qui froissent quelque peu Xavier. "Certains ne prennent pas le mulet au sérieux et font ça pour le déguisement. Mais c'est plus que ça."

Se présentant comme "l'historien" du mouvement, celui qu'on surnomme Bavar et qui s'habille en druide fait même remonter cette coiffure à la civilisation mésopotamienne : "On la retrouve ensuite chez les Grecs. Les Romains eux ne l'aiment pas. Plus récemment, c'était à la mode dans les années 70, puis un retour avec la Tecktonik."

©FLEMAL JEAN-LUC

À 18 ans, Sacha, habitant d'Ath, vient d'ailleurs de franchir le pas. "Au début, ma mère n'était pas trop emballée. Maintenant ça va. J'ai même fait mon bal rhéto comme ça. Avec un costume, le mulet peut être très classe."

©FLEMAL JEAN-LUC